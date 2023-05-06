Захарян, Фомин и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Химками»

Московское «Динамо» и подмосковные «Химки» опубликовали стартовые составы команд на матч 24-го тура Российской премьер-лиги.

«Химки: Митрюшкин, Лысцов, Андраде, Голубович, Антич, Скворцов, Мирзов, Гулиев, Гбане, Бикел, Долгов.

«Динамо»: Шунин, Фернандес, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Захарян, Норманн, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.

Матч первого круга между командами закончился разгромом «Химок» со счетом 6:1. «Динамо» с 39 очками занимает седьмое место в чемпионате России, «Химки», набрав 17 очков, находятся на 15-м месте, в зоне вылета из РПЛ.

Игра 24-го тура начнется в 14:00 по московскому времени на стадионе «Арена Химки».