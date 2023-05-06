ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Енисей» победил КАМАЗ и прервал шестиматчевую серию без побед

Победу «Енисею» принес дубль Окладникова.
06 мая 2023 13:34
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Енисея» победили КАМАЗ в матче 30-го тура Первой лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей дубль на счету Андрея Окладникова (27-я и 69-я минута), у гостей гол на счету Александра Гаглоева (81).

«Енисей» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право сыграть стыковые матчи за возможность выступить в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. КАМАЗ с 38 очками занимает 10-е место в турнире.

В 31-м туре 12 мая КАМАЗ примет «Шинник, а 13 мая «Енисей» сыграет в гостях с «Уфой».

источник: «Советский спорт»
Роман Павлюченко: «Зенит» на две головы сильнее своих конкурентов
Экс-игрок сборной России считает интригу в РПЛ искусственной.
06.05.2023 13:58
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший арбитр РПЛ Федотов: почему что-то должно произойти на матче «Зенит» – «Спартак»?
Федотов уверен, что судейских скандалов не будет.
06.05.2023 13:53
Футбол
автор: Александр Кожевников
Болельщики продают газон со стадиона в Удине, где «Наполи» оформил чемпионство
Болельщики продают газон со стадиона в Удине, где «Наполи» оформил чемпионство
Цены колеблются от 100 до 700 евро.
06.05.2023 13:48
Футбол
автор: Александр Евграфов
Джек Грилиш: Гвардиола действительно доверяет мне
Футболист рассказал о своей адаптации к команде.
06.05.2023 13:45
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Енисей» победил КАМАЗ и прервал шестиматчевую серию без побед
Победу «Енисею» принес дубль Окладникова.
06.05.2023 13:34
Футбол
автор: Александр Евграфов
МВД ввел в «Лужниках» ограничение по вместимости
Стадион примет суперфинал Кубка России.
06.05.2023 13:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Захарян, Фомин и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Химками»
Захарян, Фомин и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Химками»
Захарян, Фомин и Смолов выйдут в стартовом составе «Динамо» на матч с «Химками»
06.05.2023 13:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Нужно время, чтобы что-то слепить из команды». Семшов поддержал Йокановича
Ранее сообщалось, что наставника могут уволить по окончании сезона.
06.05.2023 12:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Аленичев не исключил возвращение в «Спартак»
Специалист тренировал «красно-белых» с 2015 по 2016 год.
06.05.2023 12:18
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика