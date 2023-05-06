«Енисей» победил КАМАЗ и прервал шестиматчевую серию без побед

Футболисты «Енисея» победили КАМАЗ в матче 30-го тура Первой лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

У победителей дубль на счету Андрея Окладникова (27-я и 69-я минута), у гостей гол на счету Александра Гаглоева (81).

«Енисей» набрал 48 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги, дающее право сыграть стыковые матчи за возможность выступить в Российской премьер-лиге в следующем сезоне. КАМАЗ с 38 очками занимает 10-е место в турнире.

В 31-м туре 12 мая КАМАЗ примет «Шинник, а 13 мая «Енисей» сыграет в гостях с «Уфой».