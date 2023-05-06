Джек Грилиш: Гвардиола действительно доверяет мне

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своей адаптации в стане «горожан».

«Самое главное сейчас, что я чувствую себя любимым в команде. Я чувствую, что тренер действительно доверяет мне. В минувшие выходные я провел не лучшую игру с «Фулхэмом», но Пеп поддержал меня, он мне доверяет. Он говорил: «Джек, хватай мяч, держи его, зарабатывай фолы». После такого ты возвращаешься домой и чувствуешь себя счастливым. Это то, о чем я мечтал – играть за такую отличную команду в столь важное время. Да, было трудно подстроиться под футбол Гвардиолы. Но сейчас я вижу в этих парнях своих друзей и говорю им: «Дай мне мяч!» Я требую этого», – приводит слова Грилиша Daily Mail

Напомним, что Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». Джек выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Грилиш принял участие в 27 встречах, записав на свой счёт пять голов и семь результативных передач.