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Джек Грилиш: Гвардиола действительно доверяет мне

Футболист рассказал о своей адаптации к команде.
06 мая 2023 13:45
автор: Александр Кожевников

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался о своей адаптации в стане «горожан».

«Самое главное сейчас, что я чувствую себя любимым в команде. Я чувствую, что тренер действительно доверяет мне. В минувшие выходные я провел не лучшую игру с «Фулхэмом», но Пеп поддержал меня, он мне доверяет. Он говорил: «Джек, хватай мяч, держи его, зарабатывай фолы». После такого ты возвращаешься домой и чувствуешь себя счастливым. Это то, о чем я мечтал – играть за такую отличную команду в столь важное время. Да, было трудно подстроиться под футбол Гвардиолы. Но сейчас я вижу в этих парнях своих друзей и говорю им: «Дай мне мяч!» Я требую этого», – приводит слова Грилиша Daily Mail

Напомним, что Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». Джек выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Грилиш принял участие в 27 встречах, записав на свой счёт пять голов и семь результативных передач.

источник: The Daily Mail
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