Болельщики продают газон со стадиона в Удине, где «Наполи» оформил чемпионство

Болельщики «Наполи» выставили на продажу куски газона со стадиона «Дачия Арена» в Удине, где партенопейцы оформили третье в своей истории чемпионство, сообщает Football Italia.

В четверг футболисты «Наполи» сыграли вничью с «Удинезе» в 33-м туре Серии А и стали недосягаемыми для конкурентов. После финального свистка на поле прорвались болельщики, которые заполнили поле.

Помимо празднования, фанаты начали вырезать куски газона, складывая их в пластиковые пакеты. Позже на платформе eBay начали появляться объявления о продаже кусков чемпионского газона. Цены колеблются от 100 до 700 евро.

В Неаполе на стадионе им. Диего Марадоны матч смотрели около 50 тысяч человек. Сотрудники стадиона, предвидя похожий сценарий, заранее накрыли газон огромным синим брезентом, что позволило спасти его.

«Наполи» выиграл третий чемпионский титул в истории и первым за последние 33 года.