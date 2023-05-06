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Бывший арбитр РПЛ Федотов: почему что-то должно произойти на матче «Зенит» – «Спартак»?

Федотов уверен, что судейских скандалов не будет.
06 мая 2023 13:53
автор: Александр Кожевников

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о возможности судейского скандала на матче 26-го тура Российской Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

Отметим, что главным арбитром предстоящей встречи будет Павел Кукуян.

«На матче работает Кукуян, почему там должно что-то произойти? Игра будет тяжёлой. Но этот матч зависит ещё и от игры «Ростов» – «Факел». Если там «Ростов» потеряет очки, тогда игра будет очень тяжёлой для Кукуяна.

Но это топовый арбитр среди наших, поэтому не думаю, что что-то произойдёт. Главное, чтобы VAR не подкачал, и на очевидные пропуски фолов звали. И чтобы они были исправлены», – приводит слова Федотова Metaratings.

Напомним, что между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая в Санкт-Петербурге. «Зенит» после 25 туров лидирует в чемпионате, имея в своём активе 61 очков. «Спартак» располагается на третьем месте, набрав 49 очков. Московский клуб на одно очко уступает «Ростову», набравшему 50 очков.

источник: Metaratings.ru
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