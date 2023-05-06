Роман Павлюченко: «Зенит» на две головы сильнее своих конкурентов

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что в РПЛ нет команды, способной приблизиться по уровню игры к санкт-петербургскому «Зениту».

«По большому счёту чемпион был известен уже тогда, когда клубы ушли на зимнюю паузу. Интрига больше искусственно создавалась, нежели реально держала в напряжении болельщиков.

К сожалению, «Спартак» так и не смог приблизиться к «Зениту» на опасное расстояние. При всём уважении к красно-белым сейчас в РПЛ нет команды, которая могла по уровню игры приблизиться к «Зениту», петербуржцы на две головы сильнее своих конкурентов», – приводит слова Павлюченко «РБ-Спорт».

«Зенит» после 25 туров РПЛ возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 61 очко. У ближайшего преследователя, «Ростова», 50 баллов. Третье место в турнирной таблице занимает «Спартак», набравший 49 очков.