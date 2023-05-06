Мостовой может не поступить в тренерскую академию из-за анкеты

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой рискует не поступить в Академию РФС, которая занимается подготовкой тренерских кадров.

По данным «РБ-Спорт», Мостовой так и не заполнил необходимую анкету для поступления. При этом отмечается, что под критерии «элитного игрока» (матчи за сборную России или на клубном уровне), необходимые для зачисления, Александр Владимирович подходит.

Академия РФС может провести добор учеников в кратчайшие сроки, но для этого ей потребуется согласование с УЕФА.