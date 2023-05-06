Мостовой объяснил, почему его не приняли в тренерскую академию

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что он может не поступить в Академию РФС, которая занимается подготовкой тренерских кадров.

Ранее сообщалось, что бывший футболист так и не заполнил необходимую анкету для поступления.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт. Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Мостового.

Академия РФС может провести добор учеников в кратчайшие сроки, но для этого ей потребуется согласование с УЕФА.