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Мостовой объяснил, почему его не приняли в тренерскую академию

Все из-за праздников и анкеты
06 мая 2023 14:43
автор: Максим Скороходов

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что он может не поступить в Академию РФС, которая занимается подготовкой тренерских кадров.

Ранее сообщалось, что бывший футболист так и не заполнил необходимую анкету для поступления.

«Да, подам анкету. Просто сейчас праздники, непонятно, кто работает, кто нет, кто открыт, кто закрыт. Но я уже подавал анкету, но, может, что-то не подошло. Подам заново», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Мостового.

Академия РФС может провести добор учеников в кратчайшие сроки, но для этого ей потребуется согласование с УЕФА.

источник: «Спорт-Экспресс»
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