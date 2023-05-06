Стал известен трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» на лето

Руководство «Манчестер Юнайтед» выделит главному тренеру команды Эрику тен Хагу 115 млн евро на приобретение новых игроков перед следующим сезоном.

Об этом сообщает издание The Athletic. Ранее сообщалось, что основной трансферной целью манкунианцев станет нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Стоимость Кейна оценивается в 100 млн евро.

После 33 туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 63 очка и располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. «МЮ» отстает на одно очко от идущего третьим «Ньюкасла».

Примечательно, что перед стартом нынешнего сезона, по сообщениям СМИ, тен Хаг получил большую сумму на трансферы – бюджет «МЮ» на переходы в преддверии сезона-2022/2023 оценивался в 140 млн евро.