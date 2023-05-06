«Динамо» и «Химки» не забили друг другу легитимных голов в первом тайме

Завершился первый тайм матча 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Динамо».

Счет не был открыт - 0:0. На 27-й минуте игрок атаки бело-голубых Ярослав Гладышев поразил чужие ворота, но мяч не был засчитан из-за офсайда у другого нападающего Федора Смолова.

Также добавим, что защитник «Динамо» Роберто Фернандес был заменен на 35-й минуте из-за травмы на Сабу Сазонова.

Напомним, что после 25 туров московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Химки» идут 15-ми (17 очков).