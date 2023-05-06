Лидер чемпионата Кипра заинтересован в подписании Смолова

Киприотский АПОЭЛ рассмаривает возможность подписания российского форварда московского «Динамо» Федора Смолова, если клуб не продлит с ним соглашение, сообщают источники «Советского спорта».

Россиян входит в сферу интересов команды уже давно. Но Смолов является неприоритетным вариантом для АПОЭЛа, у клуба есть еще несколько вариантов в чемпионатах Греции, Бразилии и Турции.

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянин покинет «Динамо» летом 2024 года.

Смолов вернулся в «Динамо» в январе 2022 года. В сезоне 2022/23 он провел 28 матчей, забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.