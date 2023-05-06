«Арсенал» расстанется с рядом игроков, чтобы освободить место в составе

Целый ряд футболистов может покинуть лондонский «Арсенал» по окончании сезона, сообщает The Telegraph.

Как информирует источник, лондонский клуб намеревается усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов, а для этого необходимы футболисты высокого класса. Для того, чтобы пригласить новых игроков, «Арсеналу» необходимо освободить место в составе.

В частности, лондонцы избавятся от полузащитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса и форварда Рейсса Нельсона, чьи контракты истекают по окончании сезона и не будут продлены. Кроме того, клуб рассматривает возможность продажи нападающего Фоларина Балогуна, выступающего на правах аренды во французском «Реймсе» и полузащитника Эмиля Смит-Роу. Вырученные за этих игроков средства будут потрачены на усиление состава.

«Арсенал» после 24 матчей располагается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая «Манчестер Сити» один балл. При этом у «горожан» остаётся одна игра в запасе.