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«Арсенал» расстанется с рядом игроков, чтобы освободить место в составе

Команда планирует усиление под возвращение в Лигу чемпионов.
06 мая 2023 15:02
автор: Александр Кожевников

Целый ряд футболистов может покинуть лондонский «Арсенал» по окончании сезона, сообщает The Telegraph.

Как информирует источник, лондонский клуб намеревается усилить состав перед возвращением в Лигу чемпионов, а для этого необходимы футболисты высокого класса. Для того, чтобы пригласить новых игроков, «Арсеналу» необходимо освободить место в составе.

В частности, лондонцы избавятся от полузащитника Эйнсли Мэйтленд-Найлса и форварда Рейсса Нельсона, чьи контракты истекают по окончании сезона и не будут продлены. Кроме того, клуб рассматривает возможность продажи нападающего Фоларина Балогуна, выступающего на правах аренды во французском «Реймсе» и полузащитника Эмиля Смит-Роу. Вырученные за этих игроков средства будут потрачены на усиление состава.

«Арсенал» после 24 матчей располагается на второй позиции в турнирной таблице АПЛ, уступая «Манчестер Сити» один балл. При этом у «горожан» остаётся одна игра в запасе.

источник: The Telegraph
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