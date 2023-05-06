Александр Хаджи: не верю в тренерские способности Черчесова

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи высказался о бывшем наставнике «красно-белых» и сборной России Станиславе Черчесове.

Накануне венгерский «Ференцварош» под руководством бывшего главного тренера сборной России Черчесова досрочно выиграл чемпионат Венгрии второй год подряд. Оба титула венгерский клуб завоевал под руководством Черчесова.

– «Ференцварош» уже был чемпионом и до Черчесова. Нужно было только не испортить. Я не верю в тренерские способности Черчесова. Когда он работал в «Спартаке», была возможность стать чемпионом, но Станислав Саламович совершил ошибку.

Черчесов умеет поддерживать свой рейтинг в прессе. Пусть работает в Европе, зачем в Россию приезжать? Пока в РПЛ нет борьбы за еврокубки, тренеру здесь работать неинтересно. Желаю ему успехов и поздравляю с чемпионством!, – приводит слова Хаджи «Чемпионат».

Этот титул стал для «Ференцвароша» 34-м в истории клуба.