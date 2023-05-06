Бывший одноклубник Месси раскритиковал «ПСЖ» за отношение к игроку

Бывший одноклубник чемпиона мира в составе сборной Аргентины Лионеля Месси Хавьер Маскерано подверг критике французский «Пари Сен-Жермен» за отношение к игроку.

«Стыдно не понимать, с кем им посчастливилось играть в одной команде. Десять лет назад ни один парижский болельщик не мог представить, что в их команде будет лучший игрок в истории. Вместо того, чтобы полюбить, они потратили два года на его критику», - цитирует Маскерана RMC Sport.

По словам аргентинца, любая команда в мире отдала бы все, лишь Месси хотя бы пять минут сыграл в ее составе, а в Париже через десять лет пожалеют об упущенных возможностях.

Ранее «ПСЖ» отстранил на две недели Месси от игр и тренировок за несогласованную поездку аргентинца в Саудовскую Аравию. Месси является послом бренда министерства туризма этой страны.

Также сообщалось, что фанатские объединения «ПСЖ» потребовали расторгнуть контракт с аргентинцем, а руководство клуба решило воспользоваться соответствующей опцией и не продлевать контракт.