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Данни: «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком» и отпразднует это у себя дома

Экс-хавбек сине-бело-голубых верит в то, что «Ростов» потеряет очки в матче с «Факелом».
Данни: «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком» и отпразднует это у себя дома
06 мая 2023 15:31
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК «Зенит»

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни считает, что подопечные Сергея Семака смогут оформить чемпионский титул по итогам матча с московским «Спартаком».

– «Зенит» победит в матче со «Спартаком», станет чемпионом и отпразднует это у себя дома», – приводит слова Данни «Чемпионат».

Для того, чтобы стать чемпионами страны уже в эти выходные, «Зениту» необходимо одержать победу над «Спартаком» и надеяться, что «Ростов» потеряет очки в матче с воронежским «Факелом».

После 25 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, на 11 очков опережая идущий вторым «Ростов». Третью позицию занимает «Спартак», уступающий «Ростову» одно очко.

источник: Чемпионат.com
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