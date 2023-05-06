Данни: «Зенит» станет чемпионом в матче со «Спартаком» и отпразднует это у себя дома

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни считает, что подопечные Сергея Семака смогут оформить чемпионский титул по итогам матча с московским «Спартаком».

– «Зенит» победит в матче со «Спартаком», станет чемпионом и отпразднует это у себя дома», – приводит слова Данни «Чемпионат».

Для того, чтобы стать чемпионами страны уже в эти выходные, «Зениту» необходимо одержать победу над «Спартаком» и надеяться, что «Ростов» потеряет очки в матче с воронежским «Факелом».

После 25 туров РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, на 11 очков опережая идущий вторым «Ростов». Третью позицию занимает «Спартак», уступающий «Ростову» одно очко.