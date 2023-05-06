«Торпедо» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Московское «Торпедо» и грозненский «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура Российской Премьер-лиги.
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Каймаков, Чурич, Савич, Лебеденко, Стефанович, Рейна, Андре.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Диванович, Гбамбле, Конате.
Матч первого круга между командами закончился минимальной победой «Ахмата» – 1:0. После 25 туров Российской Премьер-лиги «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 13 очков.
«Ахмат» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 40 баллов. Грозненский клуб уступает девять очков «Спартаку», занимающему третье место.
Игра 26-го тура начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе «Лужники» в столице России.