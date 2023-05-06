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«Торпедо» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ

Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.
06 мая 2023 15:35
автор: Александр Кожевников

Московское «Торпедо» и грозненский «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч 26-го тура Российской Премьер-лиги.

«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Кожемякин, Юзепчук, Каймаков, Чурич, Савич, Лебеденко, Стефанович, Рейна, Андре.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Диванович, Гбамбле, Конате.

Матч первого круга между командами закончился минимальной победой «Ахмата» – 1:0. После 25 туров Российской Премьер-лиги «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 13 очков.

«Ахмат» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 40 баллов. Грозненский клуб уступает девять очков «Спартаку», занимающему третье место.

Игра 26-го тура начнется в 16:30 по московскому времени на стадионе «Лужники» в столице России.

источник: «Советский спорт»
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