В «Сочи» рассказали, как проходит процесс получения российского гражданства Нобоа

Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян высказался о процессе получения российского гражданства полузащитником сочинского клуба Кристианом Нобоа.
«Сейчас Кристиан Нобоа делает вид на жительство, а потом уже паспорт в порядке очереди. Если будет нужна помощь, то клуб ему поможет», - приводит слова Торосяна «Спорт-Экспресс».
Нобоа является уроженцем Эквадора. На его счету 83 матча за эту национальную сборную, в которых он забил четыре гола.
Нобоа выступает в составе сочинского клуба с 2019 года. В России полузащитник выступает уже 16 лет, в его послужном списке такие клубы РПЛ, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо». Кристиан входит в число 20 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.
В нынешнем сезоне в составе сочинского клуба он принял участие в 23 встречах, отметившись 11 голами и двумя результативными передачами.