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В «Сочи» рассказали, как проходит процесс получения российского гражданства Нобоа

Ранее игрок выразил желание получить российский паспорт.
06 мая 2023 16:01
автор: Александр Кожевников

Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян высказался о процессе получения российского гражданства полузащитником сочинского клуба Кристианом Нобоа.

«Сейчас Кристиан Нобоа делает вид на жительство, а потом уже паспорт в порядке очереди. Если будет нужна помощь, то клуб ему поможет», - приводит слова Торосяна «Спорт-Экспресс».

Нобоа является уроженцем Эквадора. На его счету 83 матча за эту национальную сборную, в которых он забил четыре гола.

Нобоа выступает в составе сочинского клуба с 2019 года. В России полузащитник выступает уже 16 лет, в его послужном списке такие клубы РПЛ, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо». Кристиан входит в число 20 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

В нынешнем сезоне в составе сочинского клуба он принял участие в 23 встречах, отметившись 11 голами и двумя результативными передачами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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