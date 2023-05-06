В «Сочи» рассказали, как проходит процесс получения российского гражданства Нобоа

Пресс-атташе «Сочи» Нарек Торосян высказался о процессе получения российского гражданства полузащитником сочинского клуба Кристианом Нобоа.

«Сейчас Кристиан Нобоа делает вид на жительство, а потом уже паспорт в порядке очереди. Если будет нужна помощь, то клуб ему поможет», - приводит слова Торосяна «Спорт-Экспресс».

Нобоа является уроженцем Эквадора. На его счету 83 матча за эту национальную сборную, в которых он забил четыре гола.

Нобоа выступает в составе сочинского клуба с 2019 года. В России полузащитник выступает уже 16 лет, в его послужном списке такие клубы РПЛ, как «Рубин», «Зенит», «Ростов» и «Динамо». Кристиан входит в число 20 лучших бомбардиров чемпионата России за всю историю турнира.

В нынешнем сезоне в составе сочинского клуба он принял участие в 23 встречах, отметившись 11 голами и двумя результативными передачами.