«Динамо» победило в большинстве «Химки» благодаря забитому мячу Смолова

«Динамо» в гостевом матче 26-го тура РПЛ победило «Химки» со счетом 1:0.

Бело-голубые с 47-й минуты играли в большинстве: полузащитник «Химок» Роман Гбане получил вторую желтую карточку за фол на Федоре Смолове.

На последней добавленной минуте на нападающем московской команды Константине Тюкавине сфолили, когда он давал пас в офсайд на Федора Смолова. Сергей Карасев при просмотре ВАР поставил пенальти. Пенальти реализовал Смолов (90+6 минута).

«Динамо» набрало 42 очка и поднялось на пятое место, «Химки» – с 17 очками предпоследние.

В следующем туре «Химки» 13 мая примут «Спартак», а «Динамо» на следующий день сыграет дома с «Ахматом».

«Химки» - «Динамо» - 0:1 (0:0)

Гол: Смолов, 90+6

«Химки»: Митрюшкин, Скворцов, Лысцов, Голубович, Лео Андраде, Антич, Гулиев (Руденко, 46), Бикел, Гбане, Мирзов (Малентиевич, 49), Долгов (Хубулов, 75; Маркос Гильерме, 90).

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес (Сазонов, 35), Майсторович, Скопинцев (Лаксальт, 75), Фомин, Норманн (Тюкавин, 59), Гагнидзе (Макаров, 75), Захарян, Смолов, Гладышев (Кутицкий, 75).

Предупреждения: Гбане, 13, Скворцов, 24), Макаров (90), Голубович (90).

Удаление: Гбане, 47.