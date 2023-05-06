Александр Мостовой: тренер в детской академии? Не мой уровень работы

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал предложение директора детского футбольного клуба «Арсенал» (Севастополь) Игоря Кулиева стать тренером в академии.

«Что касается моей кандидатуры в детскую академию, знаю только от журналистов. Лично со мной не выходили на связь.

Рассматриваю спокойно: есть предложение и есть. Я это не комментирую. Все-таки это не мой уровень работы», – приводит слова Мостового Sport24.

Ранее стало известно, что Мостовой рискует не поступить в Академию РФС, которая занимается подготовкой тренерских кадров. Бывший полузащитник российской сборной не заполнил необходимую анкету для поступления.

По словам Мостового, он планирует заново подать анкету для поступления в академию.

Академия РФС может провести добор учеников в кратчайшие сроки, но для этого ей потребуется согласование с УЕФА.