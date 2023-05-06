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Данни уверен, что Кварацхелия сыграл ключевую роль в чемпионстве «Наполи»

По словам бывшего игрока сборной Португалии, грузин внес большой вклад в триумф неаполитанцев.
06 мая 2023 16:18
автор: Глеб Шевяков

Экс-хавбек «Зенита» Мигель Данни высказался насчет выступления Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» в нынешнем сезоне.

Отметим, что по словам 39-летнего португальца, 22-летний футболист повлиял на успехи «адзурри»

«Нет сомнений, что Хвича Кварацхелия сыграл потрясающий сезон и помог команде достигнуть триумфа в лиге. Это очень талантливый игрок», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

Напомним, что в текущем сезоне в составе «Наполи» он сыграл 38 встреч, отличился 14-юзабитыми голами и 16-ю ассистами.

источник: «РБ-Спорт»
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