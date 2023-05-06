Данни уверен, что Кварацхелия сыграл ключевую роль в чемпионстве «Наполи»

Экс-хавбек «Зенита» Мигель Данни высказался насчет выступления Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи» в нынешнем сезоне.
Отметим, что по словам 39-летнего португальца, 22-летний футболист повлиял на успехи «адзурри»
«Нет сомнений, что Хвича Кварацхелия сыграл потрясающий сезон и помог команде достигнуть триумфа в лиге. Это очень талантливый игрок», — приводит слова Данни «РБ Спорт».
Напомним, что в текущем сезоне в составе «Наполи» он сыграл 38 встреч, отличился 14-юзабитыми голами и 16-ю ассистами.
источник: «РБ-Спорт»