Жена Лещука - о разводе с вратарем «Динамо»: ложь настолько низкая и мерзкая

Виолетта Лещук, супруга вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука, отреагировала на то, как футболист сообщил о разводе с женой.

«Что для вас самое ужасное и отвратительное чувство? Только прежде чем ответить, подумайте хорошо. Для меня это трусость, лицемерие и ложь. Ложь настолько низкая и мерзкая, что стыдно становится за человека, который ее говорит», - написала девушка в своем телеграм-канале.

Напомним, что 6 мая голкипер в соцсетях заявил, что уже долгое время находится в стадии развода. Пара находится в браке с мая 2017 года. Молодые люди воспитывают двух дочерей.