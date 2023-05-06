Вратарь «Динамо» Шунин после матча с «Химками» поругался со своим игроком

Вратарь «Динамо» Антон Шунин после гостевой победы в 26-м туре РПЛ над «Химками» (1:0) вступил в перепалку с защитником своей команды Диего Лаксальтом. В итоге мирить игроков пришел капитан команды Даниил Фомин.

Напомним, что туром ранее Шунин ругался с другим защитником Дмитрием Скопинцевым.

«Динамо» набрало 42 очка и поднялось на пятое место, «Химки» – с 17 очками предпоследние.

В следующем туре «Химки» 13 мая примут «Спартак», а «Динамо» на следующий день сыграет дома с «Ахматом».