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Президент «Урала» Иванов намерен войти в правление РПЛ 

62-летний функционер выдвинул свою кандидатуру в руководство лиги.
06 мая 2023 16:50
автор: Глеб Шевяков

Президент «Урала» Григорий Иванов стал кандидатом на должность в правлении РПЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента чемпионата России Александра Алаева.

«Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы — пока нет, но времени еще много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего», – приводит слова Алаева ТАСС.

Добавим, что согласно источнику следующая общая встреча по выборам в исполком, организованная РФС, состоится в скором времени. Кандидаты определятся по завершении нынешнего сезона чемпионата России.

источник: ТАСС
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