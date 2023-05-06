Президент «Урала» Иванов намерен войти в правление РПЛ 

Президент «Урала» Григорий Иванов стал кандидатом на должность в правлении РПЛ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента чемпионата России Александра Алаева.

«Григорий Викторович Иванов уже выдвинул свою кандидатуру в правление лиги. Другие клубы — пока нет, но времени еще много, потому что это будет по итогам сезона формироваться, перед стартом следующего», – приводит слова Алаева ТАСС.

Добавим, что согласно источнику следующая общая встреча по выборам в исполком, организованная РФС, состоится в скором времени. Кандидаты определятся по завершении нынешнего сезона чемпионата России.