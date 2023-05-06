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«Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны». Талалаев – о пресс-конференции Йокановича

Сегодня, 6 мая, «Динамо» обыграло «Химки» в очной встрече чемпионата. 
«Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны». Талалаев – о пресс-конференции Йокановича
06 мая 2023 17:15
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Химки»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев поделился мнением по поводу продолжительной пресс-конференции наставника «Динамо» Славиши Йокановича после одержанной победы над подмосковным клубом в рамках 26-го тура РПЛ.

Отметим, что бело-голубые обыграли красно-черных со счетом 1:0.

«Четверть часа уже ждем. Есть желание уже домой поехать, зализывать раны. Видимо, надо полчасика подождать, пока Славиш расскажет, как феерично выступало «Динамо». Надо же автографы дать, рассказать, как они играли. Мне очень понравилась их игра. Чем? Содержанием. Много опасных моментов. Мы не знали, как перекрыться, играя в меньшинстве», – приводит слова Талалаева Telegram-канал «Крысева Терлецкий».

Добавим, что в настоящее время «Химки» располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 26 матчей. «Динамо» идет на шестом месте с 42-я очками.

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