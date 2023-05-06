ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В ЭСК решили, что Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Ранее «быки» подали обращение в комиссию.
06 мая 2023 17:19
автор: Степан Шереметьев

Пресс-служба РФС сообищила, что ЭСК рассмотрела обращение «Краснодара», который просил оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча 24-го тура чемпионата России.

В итоге комиссия постановила, что судья правильно не назначил 11-метровый в ворота красно-белых. Как заявили в ЭСК, действия игрока «Спартака» Франку Тавареша, совершившего контакт с плечом футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, эксперты единогласно признали ненаказуемыми, так как этот контакт не являлся очевидным препятствованием продвижению нападающего к мячу, который преувеличил последствия данного контакта, упав на газон неестественным образом.

Отметим, что встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. За красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.

источник: РФС
«Милан» обыграл «Лацио» и приблизился к топ-3 в Серии А
«Милан» обыграл «Лацио» и приблизился к топ-3 в Серии А
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
06.05.2023 17:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Дженоа» возвращается в Серию А 
Красно-синие обеспечили себе выход в высший дивизион Италии благодаря победе над «Асколи».
06.05.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В ЭСК решили, что Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Ранее «быки» подали обращение в комиссию.
06.05.2023 17:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны». Талалаев – о пресс-конференции Йокановича
«Хотелось бы уже домой поехать, зализывать раны». Талалаев – о пресс-конференции Йокановича
Сегодня, 6 мая, «Динамо» обыграло «Химки» в очной встрече чемпионата. 
06.05.2023 17:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гафин заявил, что в «Динамо» отсутствует кризис
По мнению 45-летнего специалиста, проблемы бело-голубых не настолько значительны. 
06.05.2023 17:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Смолов обогнал Семака по числу голов в чемпионатах России
Смолов обогнал Семака по числу голов в чемпионатах России
Накануне форвард «Динамо» отличился в матче с «Химками» (1:0).
06.05.2023 16:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Президент «Урала» Иванов намерен войти в правление РПЛ 
62-летний функционер выдвинул свою кандидатуру в руководство лиги.
06.05.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тюкавин признан лучшим игроком матча «Химки» – «Динамо»
Московский клуб одержал победу со счетом 1:0.
06.05.2023 16:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Вратарь «Динамо» Шунин после матча с «Химками» поругался со своим игроком
Досталось защитнику.
06.05.2023 16:31
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика