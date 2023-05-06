В ЭСК решили, что Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Пресс-служба РФС сообищила, что ЭСК рассмотрела обращение «Краснодара», который просил оценить работу арбитра Владислава Безбородова в эпизоде с неназначением пенальти в ворота «Спартака» на 70-й минуте матча 24-го тура чемпионата России.

В итоге комиссия постановила, что судья правильно не назначил 11-метровый в ворота красно-белых. Как заявили в ЭСК, действия игрока «Спартака» Франку Тавареша, совершившего контакт с плечом футболиста «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, эксперты единогласно признали ненаказуемыми, так как этот контакт не являлся очевидным препятствованием продвижению нападающего к мячу, который преувеличил последствия данного контакта, упав на газон неестественным образом.

Отметим, что встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля. За красно-белых дубль оформил Александр Соболев (63-я, 68-я минуты), по голу забили Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84). В составе «быков» забитыми мячами отличились Джон Кордоба (11), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72).

«Спартак» с 48 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на седьмой строчке, имея в своем активе 38 очков.