«Милан» обыграл «Лацио» и приблизился к топ-3 в Серии А

«Милан» на своем поле оказался сильнее «Лацио» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери».
В составе победителей отличились Исмаэль Беннасер и Тео Эрнандес.
Таким образом, команда Стефано Пиоли с 61 очком поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Маурицио Сарри находятся на второй строчке, имея в своем активе 64 очка.
В следующем туре «Милан» отправится в гости к «Специи» (13 мая), а «Лацио» примет дома «Лечче» (12 мая).
Чемпионат Италии
34-й тур
«Милан» – «Лацио» – 2:0 (2:0)
Голы: Беннасер, 17, Эрнандес, 29.
источник: «Советский спорт»