«Дженоа» возвращается в Серию А 

Футболисты «Дженоа» гарантировали себе путевку в Серию А в следующем сезоне.

Отметим, что сегодня, 6 мая «грифоны» нанесли поражение «Асколи» со счетом 2:1 в рамках 36-го тура Серии В и таким образом, заработали себе выход в высший дивизион чемпионата Италии на следующий год.

Ранее «Фрозиноне» гарантировал себе участие в следующем сезоне Серии А.

Добавим, что в данный момент «Фрозиноне» располагается на первой строчке в турнирной таблице Серии В, имея в своем активе 74 очка. «Дженоа» идет на втором месте с 70-ю очками.