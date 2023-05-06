Кобелев считает, что для «Динамо» сезон в РПЛ потерян

Экс-наставник «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре бело-голубых в матче 26-го тура чемпионата России с «Химками» (1:0).

«К сожалению, игра «Динамо» не такая острая, как хотелось бы. Но добились победы – это главное. Хотя сезон все равно потерян. Не хватает человека, который мог бы решить проблемы одним своим словом», – приводит слова специалиста «Чемпионат».

После этой встречи «Динамо» набрало 42 очка и поднялось на пятое место, «Химки» располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 17 очков.

В следующем туре «Химки» 13 мая примут «Спартак», а «Динамо» на следующий день сыграет дома с «Ахматом».