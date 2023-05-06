Дубль Конате помог «Ахмату» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ

«Ахмат» на выезде оказался сильнее «Торпедо» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу грозненского клуба.

В составе победителей дубль оформил Мохамед Конате. Также по одному разу отличились Дарко Тодорович, Владислав Камилов и Гамид Агаларов. Москвичи ответили забитым мячом в исполнении Ильи Стефановича.

Таким образом, команда Сергея Ташуева с 43 очками поднялась на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Пепа Клотета потерпели четвертое поражение кряду в лиге и находятся на 16-й строчке, имея в своем активе лишь 13 очков.

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к «Динамо» (14 мая), а «Торпедо» сыграет на «ВЭБ Арене» против ЦСКА (13 мая).

Чемпионат России

26-й тур

«Торпедо» – «Ахмат» – 1:5 (0:3)

Голы: Стефанович, 74 – Тодорович, 12, Конате, 19, Камилов, 38, Конате, 77, Агаларов, 90.