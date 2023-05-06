«Лейпциг» одержал выездную победу над «Фрайбургом» и вышел на третье место в Бундеслиге

«Лейпциг» на выезде одержал победу над «Фрайбургом» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Единственный гол забил полузащитник гостей Кевин Кампль на 73-й минуте матча.

Таким образом, «Лейпциг» поднимается на третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 57 очков после 31 проведенной встречи. «Фрайбург» опускается на пятое место, имея в своем активе 56 очков.

14 мая «Лейпциг» на своем поле примет «Вердер», а 13 мая «Фрайбург» отправится в гости к «Унион Берлин».

Бундеслига

31-й тур

«Фрайбург» – «Лейпциг» – 0:1 (0:0)

Гол: Кампль, 73.