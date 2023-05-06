ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Лейпциг» одержал выездную победу над «Фрайбургом» и вышел на третье место в Бундеслиге

«Красные быки» обошли прямого конкурента. 
06 мая 2023 18:25
автор: Глеб Шевяков

«Лейпциг» на выезде одержал победу над «Фрайбургом» в матче 31-го тура чемпионата Германии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Единственный гол забил полузащитник гостей Кевин Кампль на 73-й минуте матча.

Таким образом, «Лейпциг» поднимается на третью строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 57 очков после 31 проведенной встречи. «Фрайбург» опускается на пятое место, имея в своем активе 56 очков.

14 мая «Лейпциг» на своем поле примет «Вердер», а 13 мая «Фрайбург» отправится в гости к «Унион Берлин».

Бундеслига

31-й тур

«Фрайбург» – «Лейпциг» – 0:1 (0:0)

Гол: Кампль, 73.

источник: «Советский спорт»
Клуб АПЛ заинтересован в приобретении Неймара 
На бразильского футболиста претендует лондонская команда.
06.05.2023 18:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
По этому показателю он обогнал Уэйна Руни.
06.05.2023 18:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Лейпциг» одержал выездную победу над «Фрайбургом» и вышел на третье место в Бундеслиге
«Красные быки» обошли прямого конкурента. 
06.05.2023 18:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Конате помог «Ахмату» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ
Дубль Конате помог «Ахмату» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ
Встреча прошла в Москве.
06.05.2023 18:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Комличенко и Глебов выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч с «Факелом»
Игра стартует в 19:00 мск.
06.05.2023 18:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
Кобелев считает, что для «Динамо» сезон в РПЛ потерян
По мнению специалиста, команде не хватает лидера, который повел бы за собой.
06.05.2023 18:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Милан» обыграл «Лацио» и приблизился к топ-3 в Серии А
«Милан» обыграл «Лацио» и приблизился к топ-3 в Серии А
Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».
06.05.2023 17:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Дженоа» с экс-капитаном «Зенита» досрочна вышла в Серию А 
Красно-синие обеспечили себе выход в высший дивизион Италии благодаря победе над «Асколи».
06.05.2023 17:52
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В ЭСК решили, что Безбородов верно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Ранее «быки» подали обращение в комиссию.
06.05.2023 17:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика