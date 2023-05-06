Комличенко и Глебов выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч с «Факелом»

«Ростов» и «Факел» опубликовали свои стартовые составы на матч 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что встреча между командами состоится в субботу, 6 мая. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Евгений Кукуляк.

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Сильянов, Мелёхин, Лангович, Байрамян, Глебов, Уткин, Тугарев, Щетинин, Комличенко.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Морозов, Альшин, Брахими, Мендель, Акимов, Акбашев, Аппаев, Гонгадзе.

В данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Факел» располагается на 14-й строчке (21 очко).