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Топ-клуб АПЛ заинтересован в приобретении Неймара 

На бразильского футболиста претендует лондонская команда.
06 мая 2023 18:37
автор: Глеб Шевяков

Владелец «Челси» Тодд Боули хочет видеть в своем клубе форварда «ПСЖ» Неймара. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на журналиста Жульена Лорана.

Как утверждает источник, трансфер 31-летнего игрока парижан могут позволить себе лишь команды АПЛ. Главным претендентом на бразильца являются «пенсионеры», их совладелец провел переговоры с президентом парижского клуба Нассером Аль-Хелаифи о возможности покупки нападающего.

«Я не знаю, возможен ли переход Неймара в «Челси», так как он продолжает восстанавливаться после травмы. Но команда предпримет попытки продать футболиста в предстоящее трансферное окно. Тодд Боули несколько раз разговаривал с президентом «ПСЖ» о трансфере бразильца в лондонский клуб», – приводит слова журналиста Жюльена Лорана Sky Sports.

Добавим, что Неймар присоединился к «ПСЖ» в летом 2017 года. В нынешнем сезоне за парижскую команду он отыграл 29 встреч, отличился 18-ю забитыми мячами и 17-ю ассистами.

источник: Sky Sports
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