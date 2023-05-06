«Манчестер Сити» благодаря дублю Гюндогана победил «Лидс» и упрочил лидерство в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле оказался сильнее «Лидса» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «горожан».

В составе победителей дубль оформил Илкай Гюндоган. Также немецкий хавбек на 84-й минуте не реализовал пенальти. «Павлины» ответили забитым мячом в исполнении Родриго.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Сэма Эллардайса находятся на 17-й строчке, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» отправится в гости к «Эвертону» (14 мая), а «Лидс» примет дома «Ньюкасл» (13 мая).

Чемпионат Англии

35-й тур

«Манчестер Сити» – «Лидс» – 2:1 (2:0)

Голы: Гюндоган, 19, 27 – Родриго, 85.