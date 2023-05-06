«Челси» прервал серию поражений, обыграв «Борнмут» в матче АПЛ 

Футболисты «Челси» на выезде оказались сильнее «Борнмута» в 35-м туре чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «синих».

За гостевую команду голы забили Конор Галлахер (9-я минута), Бенуа Бадиашиле (82) и Жоау Феликс (87). За хозяев поля отличился Матиас Винья (21).

Таким образом, «Челси» поднимается на 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 42 очка после 34-х матчей. «Борнмут» опускается на 14-е место, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Челси» примет на своем поле «Ноттингем Форрест» (13 мая), а «Борнмут» в тот же день отправится в гости к «Кристал Пэлас».

АПЛ

35-й тур

«Борнмут»– «Челси» – 1:3 (1:1)

Голы: Галлахер, 9. Бадиашиле, 82. Феликс, 87 – Винья, 21.