ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Гол Кейна принес «Тоттенхэму» домашнюю победу над «Кристал Пэлас»

Английский форвард отличился в дополнительное время первого тайма.
06 мая 2023 18:55
автор: Глеб Шевяков

«Тоттенхэм» дома одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас» в 35-м тура АПЛ.

Отметим, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Единственный гол матча забил нападающий лондонский команды Гарри Кейн на добавленной первой минуте к первому тайму.

Таким образом, «Тоттенхэм» набирает 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке, имея в своем активе 40 очков.

13 мая «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» в тот же день примет на своем поле «Борнмут».

Чемпионат Англии

35-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) – «Кристал Пэлас» (Лондон) – 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 45+1.

источник: «Советский спорт»
Президент «Торпедо» признался, что испытал боль после крупного поражения от «Ахмата»
Московский клуб уступил со счетом 1:5.
06.05.2023 19:18
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Сити» благодаря дублю Гюндогана победил «Лидс» и упрочил лидерство в АПЛ
«Манчестер Сити» благодаря дублю Гюндогана победил «Лидс» и упрочил лидерство в АПЛ
Игра состоялась на стадионе «Этихад».
06.05.2023 18:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Челси» прервал серию поражений, обыграв «Борнмут» в матче АПЛ 
«Челси» прервал серию поражений, обыграв «Борнмут» в матче АПЛ 
Лондонский клуб не выигрывал на протяжении девяти матчей.
06.05.2023 18:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» домашнюю победу над «Кристал Пэлас»
Английский форвард отличился в дополнительное время первого тайма.
06.05.2023 18:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
Кейн вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории АПЛ
По этому показателю он обогнал Уэйна Руни.
06.05.2023 18:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Топ-клуб АПЛ заинтересован в приобретении Неймара 
Топ-клуб АПЛ заинтересован в приобретении Неймара 
На бразильского футболиста претендует лондонская команда.
06.05.2023 18:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Лейпциг» одержал выездную победу над «Фрайбургом» и вышел на третье место в Бундеслиге
«Красные быки» обошли прямого конкурента. 
06.05.2023 18:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дубль Конате помог «Ахмату» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ
Дубль Конате помог «Ахмату» разгромить «Торпедо» в матче РПЛ
Встреча прошла в Москве.
06.05.2023 18:24
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Комличенко и Глебов выйдут в стартовом составе «Ростова» на матч с «Факелом»
Игра стартует в 19:00 мск.
06.05.2023 18:15
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика