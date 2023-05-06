Гол Кейна принес «Тоттенхэму» домашнюю победу над «Кристал Пэлас»

«Тоттенхэм» дома одержал минимальную победу над «Кристал Пэлас» в 35-м тура АПЛ.

Отметим, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «шпор».

Единственный гол матча забил нападающий лондонский команды Гарри Кейн на добавленной первой минуте к первому тайму.

Таким образом, «Тоттенхэм» набирает 57 очков и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Кристал Пэлас» располагается на 12-й строчке, имея в своем активе 40 очков.

13 мая «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Астон Виллой», «Кристал Пэлас» в тот же день примет на своем поле «Борнмут».

Чемпионат Англии

35-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) – «Кристал Пэлас» (Лондон) – 1:0 (1:0)

Гол: Кейн, 45+1.