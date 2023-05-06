Президент «Торпедо» признался, что испытал боль после крупного поражения от «Ахмата»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал комментарий после крупного поражения московской команды от «Ахмата» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России.

«В последних турах мы рассчитываем на лучший результат, чем сегодня. Сегодня прям больно, причем всем. Ребятам, думаю, больнее всего», – приводит слова функционера «Матч ТВ».

Добавим, что после этой встречи «Ахмат» с 43 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. »Торпедо» потерпело четвертое поражение кряду в лиге и находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь 13 очков.

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к «Динамо» (14 мая), а «Торпедо» сыграет на «ВЭБ Арене» против ЦСКА (13 мая).