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Президент «Торпедо» признался, что испытал боль после крупного поражения от «Ахмата»

Московский клуб уступил со счетом 1:5.
06 мая 2023 19:18
автор: Степан Шереметьев

Президент «Торпедо» Ярослав Савин дал комментарий после крупного поражения московской команды от «Ахмата» (1:5) в матче 26-го тура чемпионата России.

«В последних турах мы рассчитываем на лучший результат, чем сегодня. Сегодня прям больно, причем всем. Ребятам, думаю, больнее всего», приводит слова функционера «Матч ТВ».

Добавим, что после этой встречи «Ахмат» с 43 очками поднялся на пятую позицию турнирной таблицы РПЛ. »Торпедо» потерпело четвертое поражение кряду в лиге и находится на 16-й строчке, имея в своем активе лишь 13 очков.

В следующем туре «Ахмат» отправится в гости к «Динамо» (14 мая), а «Торпедо» сыграет на «ВЭБ Арене» против ЦСКА (13 мая).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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