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На матче «Зенит» – «Спартак» ожидается 45 тысяч болельщиков

Это может стать рекордом чемпионата после введения правила Fan ID. 
На матче «Зенит» – «Спартак» ожидается 45 тысяч болельщиков
06 мая 2023 19:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Зенит»

Очную встречу «Зенита» и «Спартака» в рамках 26-го тура РПЛ посетят 45 тысяч болельщиков.

«На предстоящем матче со «Спартаком» мы ожидаем солдаут: согласно нашим прогнозам, матч посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены». Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке», – приводит слова директора «Зенита» по ВИП и розничным продажам Ильи Шадхана Telegram-канал «Черновик» Георгия Чернова.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене», в воскресенье, 7 мая. Начало встречи – 18-00 мск. Команда Сергея Семака может завоевать чемпионство уже в этом туре, в случае определенных результатов соперников.

источник: «Советский спорт»
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