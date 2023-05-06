На матче «Зенит» – «Спартак» ожидается 45 тысяч болельщиков

Очную встречу «Зенита» и «Спартака» в рамках 26-го тура РПЛ посетят 45 тысяч болельщиков.

«На предстоящем матче со «Спартаком» мы ожидаем солдаут: согласно нашим прогнозам, матч посетят около 45 тысяч болельщиков. На данный момент это максимально согласованная вместимость «Газпром Арены». Таким образом, ФК «Зенит» в эпоху действия закона о карте болельщика установит очередной рекорд как по посещаемости, так и по коммерческой выручке», – приводит слова директора «Зенита» по ВИП и розничным продажам Ильи Шадхана Telegram-канал «Черновик» Георгия Чернова.

Напомним, что матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге, на «Газпром-Арене», в воскресенье, 7 мая. Начало встречи – 18-00 мск. Команда Сергея Семака может завоевать чемпионство уже в этом туре, в случае определенных результатов соперников.