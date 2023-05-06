«Реал» нашел замену Азару в «Байере»

Руководство «Реала» намерено отыскать замену для форварда команды Эдена Азара. Мадридцы желают приобрести нападающего «Байера» Мусса Диаби. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, «сливочные» могут подписать французского игрока в том случае, если команду покинет бельгийский футболист, которого готовы продать в ближайшим летом. Сам Диаби не против продолжить карьеру в Ла Лиге. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что Диаби присоединился к «Байеру» летом 2019 года. В текущем сезоне в составе «фармацевтов» он принял участие в 43 матчах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.