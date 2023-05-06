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«Реал» нашел замену Азару в «Байере»

Королевский клуб планирует расстаться с бельгийским игроком. 
«Реал» нашел замену Азару в «Байере»
06 мая 2023 19:43
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Руководство «Реала» намерено отыскать замену для форварда команды Эдена Азара. Мадридцы желают приобрести нападающего «Байера» Мусса Диаби. Об этом сообщает Marca.

Как утверждает источник, «сливочные» могут подписать французского игрока в том случае, если команду покинет бельгийский футболист, которого готовы продать в ближайшим летом. Сам Диаби не против продолжить карьеру в Ла Лиге. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

Добавим, что Диаби присоединился к «Байеру» летом 2019 года. В текущем сезоне в составе «фармацевтов» он принял участие в 43 матчах, забил 14 голов и отдал 11 результативных передач.

источник: Marca
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