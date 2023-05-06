«Ростов» не смог открыть счет в матче с «Факелом» после первого тайма 

Завершился первый тайм 26-го тура чемпионата России, в котором «Ростов» принимает на своем поле «Факел».

Отметим, что после 45-и минут игры счет - 0:0.

Команде Валерия Карпина превзошла соперника по владению мячом (57-43) и уступила по количеству ударов (2-3). Показатель количества ударов в створ в данный момент равный (1-1).

Добавим, что в настоящее время «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков после 25 матчей. «Факел» идет на 14-й строчке с 21-м очком.