«Интер» победил «Рому» и обошел «Милан» в таблице Серии А

«Интер» на выезде оказался сильнее «Ромы» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу миланского клуба.

В составе победителей отличились Федерико Димарко и Ромелу Лукаку.

Таким образом, команда Симоне Индзаги с 63 очками поднялась на четвертую позицию турнирной таблицы Серии А, опередив «Милан». Подопечные Жозе Моуринью находятся на седьмой строчке, имея в своем активе 58 очков.

В следующем туре «Интер» примет дома «Сассуоло» (13 мая), а «Рома» отправится в гости к «Болонье» (14 мая).

Чемпионат Италии

34-й тур

«Рома» – «Интер» – 0:2 (0:1)

Гол: Димарко, 33, Лукаку, 74.