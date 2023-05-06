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Аппаев удвоил преимущество «Факела» в матче с «Ростовом»

33-летний форвард отличился на 74-й минуте.
06 мая 2023 20:37
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Факелом».

Отметим, что счет стал 2:0 в пользу воронежской команды после того, как нападающий гостей Хазыр Аппаев отличился на 74-й минуте.

Ростовчане проводят матч без руководства главного тренера Валерия Карпина, который получил красную карточку в прошлом туре.

Добавим, что в настоящее время «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 50 очков после 25 матчей. «Факел» идет на 14-й строчке с 21 очком.

источник: «Советский спорт»
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