«Ростов» без Карпина потерпел поражение от «Факела» в домашнем матче РПЛ 

«Ростов» на своем поле проиграл «Факелу» в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

В составе воронежской команды забитыми мячами отличились Роман Акбашев (46-я минута) и Хызыр Аппаев (74).

Таким образом, «Факел» набирает 24 очка и поднимается на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» по-прежнему идет на втором месте с 50-ю очками.

Напомним, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находился на тренерском мостике команды из-за дисквалификации в прошлом туре.

РПЛ

26-й тур

«Ростов» – «Факел» – 0:2 (0:0)

Голы: Акбашев, 46. Аппаев, 74.