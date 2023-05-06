Сборная России запланировала два товарищеских матча в июне

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что сборная России планирует провести два товарищеских матча в июне.

«Как только договоренности будут достигнуты, будем объявлять. Мы проводим переговоры со всеми сборными, у которых есть свободные окна. У всех разный график и разные условия», – приводит слова функционера «Спорт день за днем».

Напомним, что национальные команды России отстранены от международных соревнований из-за тяжелой политической ситуации в мире.