Онопко руководил «Ростовом» в матче с «Факелом» вместо Карпина

В субботу, 6 мая, «Ростов» потерпел домашнее поражение от «Факела» (0:2) в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что в прошедшей встрече ростовчанами вместо главного тренера клуба Валерия Карпина руководил его помощник, Виктор Онопко. При этом сам Карпин наблюдал за игрой своих подопечных на трибуне.

Напомним, что Карпин получил дисквалификацию по итогам матча 25-го тура со «Спартаком». После завершения очной встречи тренер вступил в спор с главным арбитром встречи Кириллом Левниковым по поводу работы судьи.

В данный момент «Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков.