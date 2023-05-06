Прервалась 7-матчевая беспроигрышная серия «Ростова» в РПЛ

В 26-м туре РПЛ «Ростов» на своем поле потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2.

Таким образом, «Факел» впервые в своей истории выиграл два выездных матча подряд в чемпионате России, до этих двух матчей воронежцы не побеждали на выезде в 25 матчах кряду.

Команды Валерия Карпины проиграл четыре из пяти матчей в РПЛ против клубов Вадима Евсеева – это его самый неудобный соперник среди тренеров (мин. 3 личные встречи).

Напомним, что Карпин не присутствовал на тренерском мостике ростовчан в очной встрече против «Факела» из-за полученной красной карточки в прошлом туре чемпионата. Командой руководил Виктор Онопко.