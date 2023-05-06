«Бавария» победила «Вердер» и оторвалась от «Боруссии» в гонке за победу в Бундеслиге

«Бавария» на выезде оказалась сильнее «Вердера» в матче 31-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенского клуба.

В составе победителей отличились Серж Гнабри и Лерой Сане. Бременцы ответили забитым мячом в исполнении Никласа Шмидта.

Таким образом, команда Томаса Тухеля с 65 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, увеличив отрыв от дортмундской «Боруссии». Подопечные Оле Вернера находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 35 очков.

В следующем туре «Бавария» примет дома «Шальке» (13 мая), а «Вердер» отправится в гости к «Лейпцигу» (14 мая).

Чемпионат Германии

31-й тур

«Вердер» – «Бавария» 1:2 (0:0)

Голы: Шмидт, 86 – Гнабри, 62, Сане, 72.