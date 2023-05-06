«Ливерпуль» благодаря голу Салаха обыграл «Брентфорд», одержав шестую победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее «Брентфорда» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.
В составе победителей отличился Мохаммед Салах.
Таким образом, команда Юргена Клоппа одержала шестую победу кряду в лиге и с 62 очками осталась на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Томаса Франка находятся на девятой строчке, имея в своем активе 50 очков.
В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Лестеру» (15 мая), а «Брентфорд» примет дома «Вест Хэм» (14 мая).
Чемпионат Англии
35-й тур
«Ливерпуль» – «Брентфорд» 1:0 (1:0)
Гол: Салах, 13.
источник: «Советский спорт»