«Ливерпуль» благодаря голу Салаха обыграл «Брентфорд», одержав шестую победу подряд в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле оказался сильнее «Брентфорда» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу мерсисайдцев.

В составе победителей отличился Мохаммед Салах.

Таким образом, команда Юргена Клоппа одержала шестую победу кряду в лиге и с 62 очками осталась на пятой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Томаса Франка находятся на девятой строчке, имея в своем активе 50 очков.

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Лестеру» (15 мая), а «Брентфорд» примет дома «Вест Хэм» (14 мая).

Чемпионат Англии

35-й тур

«Ливерпуль» – «Брентфорд» 1:0 (1:0)

Гол: Салах, 13.