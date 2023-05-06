«Зенит» досрочно станет чемпионом РПЛ, если обыграет «Спартак»

«Зенита» может завоевать титул чемпиона России уже в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака».

Отметим, что сегодня, 6 мая, «Ростов», находящийся на второй строчке турнирной таблице чемпионата, потерпел поражение от «Факела» и таким образом, потеряет теоретические шансы догнать сине-бело-голубых в том случае, если они победят московский клуб.

Напомним, что очная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится 7 мая на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча – 18:00 мск.

Петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 61 очко. Команда Гильермо Абаскаля располагается на третьем месте, набрав 49 очков после 25 матчей.