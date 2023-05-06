«Челси» сохранил прописку в АПЛ благодаря победе над «Борнмутом»

«Челси» избежал вылета в высший дивизион Английской футбольной лиги после того, как подопечным Френка Лэмпарда удалось одержать победу над «Борнмутом» (3:1) в матче 35-го тура АПЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Таким образом, потенциальные преследователи «пенсионеров» – «Эвертон» и «Саутгемптон», находящиеся в зоне вылета турнирной таблицы, потеряли теоретические шансы обойти лондонскую команду. В свою очередь, у «Лидса» также не получится догнать «синих».

Добавим, что в данный момент «Челси» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 42 очка после 34-х матчей.