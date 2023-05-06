Онопко рассказал, чего не хватило «Ростову» в матче с «Факелом»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко дал комментарий после поражения своей команды от «Факела» (0:2) в матче 26‑го тура чемпионата России.

«Первый мяч объяснить просто: не добежали на подбор, и был удар после длинной передачи с центра поля. В эпизоде со вторым голом Мелехин не дотянулся, и там, кажется, не закрыл крайний защитник. Это не так важно, не надо искать виноватых и называть фамилии», – приводит слова специалиста «Матч ТВ».

К слову, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин не находился на тренерском мостике команды из-за дисквалификации в прошлом туре.

Добавим, что после этой встречи «Факел» набрал 24 очка и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» по-прежнему идет на втором месте с 50-ю очками.